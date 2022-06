L’Ajuntament de l’Escala ha acabat una de les fases de les obres de millora del passeig d’Empúries. Ho ha fet just abans que comenci la temporada turística. A partir de l’estiu vinent començarà l’allargament del passeig fins al Riuet. Els treballs executats han tingut un cost de 382.000 euros i l’allargament suposarà una inversió de 546.000 euros.

Els treballs han suposat una important millora en la imatge i confort del passeig, que és un dels espais emblemàtics molt concorregut.

La millora s’ha centrat en la repavimentació i també en la millora de l’enllumenat. Segons ha detallat l’Ajuntament, el tram del passeig marítim d’Empúries entre la platja del Portitxol i Sant Martí d’Empúries s’ha repavimentat completament per resoldre els desperfectes que les arrels dels pins havien anat ocasionant amb el pas dels anys.

En aquest sentit, les obres han previst sistemes per minimitzar l’efecte de les arrels al nou paviment. A més, s’ha aprofitat per passar una línia de serveis que permeti oferir nous serveis de lavabos a la zona i també s’estan instal·lant nous punts d’enllumenat per tal de millorar la il·luminació del passeig en tot el seu trajecte.

En els darrers anys s’han fet diverses actuacions de millora a l’entorn del passeig com el canvi de les fustes i de les tanques que delimiten la duna litoral.

El tram que s’allargarà comença després del nucli de Sant Martí d’Empúries fins a les Dunes, al límit amb Sant Pere Pescador. Actualment és un camí forestal per on circulen vehicles.

El camí s’enfila darrere el nucli històric fins al Riuet on es situa el curs antic del riu Fluvià que desemboca a la platja. A aquest camí forestal hi arriben els carrers Baladre, el camí Accés a Vivendes, el carrer de la Font, el carrer Tamariu i el carrer de les Dunes. Conformen una xarxa de vials de la urbanització d’aquest sector pendent també d’urbanització.

Però el projecte aborda el vial entre habitatges, carrers i les pinedes de les dunes que donen a les platges. Des d’aquí per diferents ponts es pot accedir als espais per a banyistes.

La resta del passeig fins a la primera platja propera al nucli urbà és peatonal, per a vianants i bicicletes. El tram on s’actuarà passat l’estiu encara s’hi circula. El projecte contempla «deixar el passeig completament urbanitzat» amb una clara millora estètica i donant prioritat a vianants. S’enderrocarà el paviment actual per crear-ne un de nou similar a la resta del passeig, millorar-ne la il·luminació, la vegetació i col·locar-hi el mobiliari urbà necessari. El resultat serà una continuació del passeig actual. Els treballs tenen un termini d’execució de sis mesos.