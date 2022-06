Adif i Adif Alta Velocitat reforcen la seva estratègia de mobilitat sostenible en les seves estacions, amb l'adjudicació a 8 operadors -amb tres marques més que en la licitació anterior- de l'arrendament de 102 locals en 50 estacions, amb places d'aparcament adscrites, destinats a l'activitat de lloguer de vehicles sense conductor en les estacions de ferrocarril.

Aquest servei -que començarà a prestar-se pels adjudicataris a partir de l'1 de juliol- és clau per als usuaris de les estacions i en general per als ciutadans o residents al voltant de les estacions, donada la seva ubicació central en moltes ciutats, així com per a potenciar una xarxa territorial amb les principals empreses del sector.

En el cas concret de Catalunya, estan incloses les estacions de tren Figueres i la d'AVE Figueres-Vilafant així com les següents estacions: Barcelona Sants, Camp de Tarragona, Girona, Lleida i Reus.

Nou model d'explotació comercial i mix renda fixa-variable

Adif i Adif AV han introduït en aquest procés noves condicions, que han sorgit a partir de benchmarking amb el sector, permetent la incorporació de nous operadors i, amb això, una major oferta i més competitiva per als usuaris de les estacions i el ferrocarril.

Pel desenvolupament d'aquesta activitat, Adif i Adif AV rebran una renda fixa de 39,8 milions d'euros durant els pròxims cinc anys. Aquest import es completarà amb una renda variable, que representarà entre el 3% i el 4,5% de la facturació de l'operador en cada estació. L'import de licitació va ser de 20,8 milions d'euros.

Aquest mix renda fixa-variable forma part del nou model d'explotació comercial i permet la participació dels administradors d'infraestructura en els resultats del negoci, generant sinergies positives entre Adif, Adif AV i els operadors de rent a car.

Creació d'àrees zero emissions entorn de les estacions

L'activitat de lloguer de vehicles sense conductor respon a un nou model d'explotació comercial d'Adif i Adif AV, que transformarà les estacions de viatgers en centres de vida en un entorn de mobilitat sostenible, i s'emmarca en el Projecte Ecomilla; una iniciativa que té com a objectiu la creació d'àrees de zero emissions entorn de les estacions.

Per al desenvolupament del Projecte Ecomilla, s'ha iniciat un procés de diàleg amb diferents agents de la mobilitat -associacions, empreses i administracions locals amb competències en aquest àmbit-, amb l'objectiu de conèixer i analitzar les seves necessitats en aquest context de transformació de les estacions en nodes de mobilitat sostenibles.

En el marc d'aquest projecte, Adif i Adif AV desenvolupen diverses iniciatives, entre les quals destaquen:

La implantació de punts de recàrrega en aparcaments de 80 estacions de viatgers per a promoure l'ús del vehicle elèctric en el transport d'última i primera milla. Una part d'aquestes estacions de recàrrega es destinaran als operadors de rent a car per a impulsar el lloguer de vehicles elèctrics de les seves flotes;

El desenvolupament d'una xarxa d'aparcaments segurs de bicicletes, iniciat en l'estació de Madrid Chamartín Clara Campoamor, al qual es donarà continuïtat.

El Projecte Ecomilla és una de les iniciatives incloses en l'estratègia de descarbonització i energies renovables del Pla de Lluita Contra el Canvi Climàtic d'Adif i Adif AV a 2030.

Així mateix, contribueix amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que persegueix aconseguir ciutats inclusives i facilitar l'accés o a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles (número 11) i fomentar el creixement econòmic i la creació d'ocupació (número 8).