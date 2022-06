La licitació de la polèmica carretera entre Vilafant i Borrassà queda deserta

La Diputació de Girona ha hagut de declarar deserta l’obra per millorar la carretera GIP-4129 de Vilafant a Borrassà, que inclou un nou pont sobre el riu Manol i que ha generat un moviment d’oposició al territori. Fins a cinc empreses havien presentat les seves ofertes per tal d’executar l’obra, però finalment han dit que renuncien perquè no poden mantenir els preus que havien proposat fa sis mesos.

El diputat responsable de Xarxa Viària, Jordi Xargay, ho atribueix a l’encariment dels materials que s’ha produït per la crisi dels últims mesos. Per això, ha anunciat que la corporació tornarà a reactivar tot el procés amb preus que estiguin «adaptats a la nova realitat». Tot i això, Xargay calcula que, a causa d’aquest contratemps, el projecte es pot endarrerir entre deu mesos i un any. Xargay admet que, en els últims mesos, la Diputació, igual que altres administracions públiques, s’ha trobat «molt sovint» amb aquest mateix problema.

El projecte per millorar un tram de la carretera GIP-5129, entre Vilafant i Borrassà, que inclou la construcció d’un nou pont sobre el riu Manol, es va aprovar l’any passat. Des de la Diputació sempre s’ha defensat que aquesta millora és necessària per tal d’incrementar la seguretat dels conductors, sobretot per les inundacions, però partits com la CUP i alguns grups municipals, així com entitats liderades per la plataforma No a la Variant de Vilafant, s’hi han oposat fermament a causa del seu impacte ambiental. De fet, els opositors van arribar a presentar un recurs de reposició contra el projecte -que ells qualifiquen de variant, malgrat la Diputació nega que ho sigui- per presumptes irregularitats en el procés, que la corporació també ha negat sempre.

Cinc empreses interessades

Malgrat l’oposició de part del territori, la corporació va licitar l’obra la tardor passada per 2,8 milions d’euros. Cinc empreses s’hi van mostrar interessades i van presentar les seves propostes: Copisa, Acsa, Rubau Tarrés, Aglomerats Girona i la UTE Contratas Vilor. Després de la perceptiva tramitació, el passat mes d’abril la Diputació els va demanar si mantenien la seva oferta pels propers cinc mesos, i totes cinc hi van renunciar. Així doncs, la Mesa de Contractació s’ha vist obligada a declarar desert el procediment de licitació, de manera que la Diputació ha hagut d’anul·lar el pressupost que tenia pervist destinar-hi.

Això vol dir que la millora de la carretera i la construcció del nou pont s’endarreriran, tot i que la Diputació manté la idea de tirar l’obra endavant. Xargay explica que la seva intenció és «adequar» els preus a la nova realitat i tornar-ho a treure a licitació, tot reactivant el procediment. Tot plegat farà que els treballs es puguin endarrerir fins a dotze mesos, aproximadament.