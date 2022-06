Els Bombers treballen en un incendi forestal a Rabós d'Empordà.

El foc s'ha declarat cap a dos quarts d'una del migdia i s'han activat 13 dotacions terrestres i un mitjà aeri.

A la zona hi bufa tramuntana de poca intensitat i això ha fet que el foc no avancés tan ràpidament. Tot i això, les flames s'ha escampat per puntes dels arbres, cosa perillosa.

Els esforços dels mitjans d'extinció ja han pogut donar el foc per estabilitzat cap a dos quarts de dues de la tarda. I a tres quarts, ja està controlat.

El foc està concentrat a la Pineda de Sant Quirc i ha cremat, segons les dades provisionals, una hectàrea.

La vegetació que s'ha vist afectada seria vinya i alguns arbres.