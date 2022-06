L’Escala allarga la zona blava d’estiu fins a les nou del vespre

L’Ajuntament de l’Escala allargarà la zona blava de les vuit del matí a les nou del vespre per equilibrar l’horari al dels establiments comercials. És una de les modificacions de l’ordenança fiscal que regula l’estacionament a les zones públiques aprovades aquesta setmana al ple. També serà de pagament l’aparcament proper a les platges d’Empúries per als no residents. Les zones blaves d’estiu comencen a entrar en servei avui i els canvis a partir de l’1 de juliol.

El canvi en l’horari de les zones blaves s’aplica a l’estiu allargant una hora més, fins a les nou del vespre. (de 15 de juny a 15 de setembre) per adaptar-se als horaris de la majoria d’establiments ha informat l’Ajuntament. A l’hivern serà de nou a una i de quatre a vuit.

Una altra de les principals novetats, tal com va publicar Diari de Girona, afecta a l’aparcament de l’avinguda Francesc Macià que dona accés a l platges d’Empúries des d’una de les entrades a la població. Serà zona blava de llarga durada per als no residents durant la temporada d’estiu. Els residents no hauran de pagar per estacionar i només cal disposar de la tarja resident que es pot demanar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà . Si es disposa de la tarja de l’any passat, aquesta continua sent vigent aquest any, mentre que els visitants hauran de pagar entre 2 i 8 euros en funció de la durada de l’estacionament.

També hi haurà canvis a les zones blaves bonificades, que permeten a les persones amb tarja resident aparcar en aquests espais per un euro al dia. En aquest sentit, a partir de l’1 de juliol, la zona blava bonificada d’estiu serà al passeig Lluís Albert, carrer de Gràcia, Ronda del Pedró, ca les Monges, aparcament en superfície de plaça Catalunya i aparcament del carrer Naïntré (s’afegeixen 11 places al carrer). No seguirà sent zona bonificada l’aparcament del costat de la rectoria.

A l’hivern, només quedaran com a zona blava bonificada la plaça Nova i l’aparcament de ca les Monges i el preu per als usuaris amb tarja de resident serà de només 0,5 euros/dia.

L’objectiu és que de cara a l’any vinent, el sistema d’aparcament per a residents funcioni amb el registre de la matrícula i ja no sigui necessari renovar més la tarja.Els aparcaments de l’Era i la Lloba, a Sant Martí d’Empúries, la concessió dels quals es va acabar aquest any, passen a ser gestionats fins el 2024 per l’empresa Continental, en compensació per la inversió feta als nous parquímetres.

Funcionen des de l’1 de juny fins al 30 de setembre i els caps de setmana i festius entre el 15 d’abril i l’1 de juny i l’1 d’octubre i el 30 d’octubre, en horari de 8 a 23h. El preu que marca la normativa és d’1,86 euros/hora en aquests dos aparcaments.