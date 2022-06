El Parc Natural del Cap de Creus quedarà blindat per a cotxes aquest estiu per evitar una massificació de vehicles. L’Ajuntament de Roses ha avisat que a partir del 15 de juliol s’aplicaran restriccions per a vehicles de quatre rodes o més cada dia de la setmana. En concret, els vehicles no podran passar de la barrera instal·lada a la carretera de Montjoi, a l’encreuament amb el mirador de la punta de Falconera entre dos quarts d’onze del matí i dos quarts de cinc de la tarda.

L’ajuntament sí que dona autorització a propietaris i familiars que tinguin una casa en la zona, les empreses que ofereixin serveis o activitats a la zona i en propietaris, ramaders, treballadors d’activitats que es facin dins del parc o alguns transports com ara el trenet turístic. També podran accedir-hi aquells clients que hagin contractat alguna activitat dins del parc natural, tot i que caldrà mostrar la reserva. Els vehicles que podran circular en qualsevol hora del dia són ciclomotors, motocicletes i bicicletes, a banda dels vianants. De tota manera, en cas que hi hagi un risc d’incendi elevat no es descarta endurir les restriccions. Per això el consistori demana estar pendent de les xarxes socials.