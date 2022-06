La Jonquera ha començat un projecte per donar a conèixer els búnquers construïts per la dictadura franquista per frenar un possible atac durant la Segona Guerra Mundial. De moment se n’han obert dos i es treballa en un tercer. Són búnquers en propietats privades i se’ls considera singulars perquè tots són diferents.

La regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Lluïsa Macias, va explicar durant la presentació del projecte que “en total, sabem que van arribar a construir més d’una trentena de búnquers en dues fases diferents, una l‘any 1943 i l’altra entre el 1945 i el 1955”. La dicatura els va projectar per frenar un possible atac de França. I a la Jonquera se’n poden trobar de metralladora, fusell metralladora, canó antitanc o refugi de persones. Les construccions militars estan en terrenys de particulars, resten amagats entre vegetació. Els experts Josep Clara, Juan Manuel Alfaro i Adela Geli van explicar que es trobaven camuflats enter el paisatge formant turonets i sovint passaven desaparcebuts. L’Ajuntament ha engegat un projecte per donar-los a conèixer amb “La Ruta dels Búnquers de La Jonquera”, un projecte de memòria històrica i de preservació del patrimoni local. Els experts destaquen que es tracta d’uns búnquers d’autor, ja que tots ells eren diferents i presentaven petites particularitats que els feien únics i singulars. A l’acte de presentació fa unes setmanes van intervenir Joan Manuel Alfaro, Adela Geli i Josep Clara. “Després de mesos de molta feina, actualment, es poden visitar els espais interiors de dos búnquers del municipi i treballem en l’adequació d’un tercer búnquer que se situa al límit del municipi amb Agullana”, va explicar la regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Lluïsa Macias. També ha informat que s’ha demanat “a Carreteras del Estado el dret d’ús d’un quart búnquer”. Totes les construccions de defensa militar s’ubiquen a la zona dels Querols, a la part oest del municipi. A banda de treballar per donar a conèixer aquests tres, la regidora va avançar que “estem conversant amb les persones propietàries d’alguns dels búnquers que es troben a la zona est del municipi per tal de poder ampliar la ruta”, afirma Macias”. Les persones interessades a visitar els búnquers s’han adreçar al Museu Memorial de l’Exili, qui gestionarà les visites guiades als espais interiors. Les zones exteriors estan obertes a tothom i la ruta està senyalitzada amb elements verticals de color groc i verd. També, a les entrades dels búnquers, s’han instal·lat uns faristols amb el nom de l’element i un codi QR per a poder aprofundir en la història i en el passat d’aquests espais de defensa militar i de La Jonquera.