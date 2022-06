Turisme de Roses ha començat a lliurar les plaques identificatives als 33 establiments adherits al segell Ride Roses, que disposen de productes, serveis i instal·lacions adaptats a les necessitats dels ciclistes. D’aquesta manera, amb la col·locació d’aquests distintius en un lloc visible dels establiments, es facilita que els amants del ciclisme, siguin amateurs o professionals, puguin reconèixer fàcilment on trobar tot allò que necessiten per viure la millor experiència ciclista a Roses. Entre els establiments adherits a Ride Roses es troben empreses del sector cicloturístic com botigues de venda i lloguer de material ciclista, tallers de reparacions i agències de viatge, així com establiments d’allotjament