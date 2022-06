Figueres va presentar ahir la 36a edició de la Mostra del Vi de l’Empordà, que se celebrarà del 25 al 28 de juny a la Rambla.

Després del parèntesi obligat per la pandèmia, Figueres tornarà a acollir la cita, que comptarà amb 17 expositors: 9 cellers (Vinyes dels Aspres, Cellers Martí Fabra, Celler Cooperativa D’Espolla, Empordàlia, Espelt Viticultors, Mas Llunes, vinyes i cellers La Vinyeta, Peralada i Bodegues Trobat), 6 estands d’alimentació i 2 estands institucionals, a més d’un espai central per a actuacions musicals.

Els horaris seran de 12 a 14 h i de 18 a 22 h els dies festius, i de 18 a 22 h els dies laborables. Els tiquets tindran un cost de 10 euros.

A més, la mostra presenta activitats professionalitzades dins del sector enoturístic, a partir d’on les rutes enogastronòmiques setmanals hi faran parada, i també s’han preparat tastos en espais singulars com el terrat de l’Ajuntament, el refugi de la plaça del Gra i la cripta de Caputxins. El pregoner d’enguany serà l’escriptor i periodista Martí Gironell.

L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, va assegurar que «volem que la Mostra del Vi sigui una experiència del visitant tant amb el vi com amb la ciutat. És un exemple de com treballant conjuntament iniciatives privades i públiques poden donar fruit per ajudar a promocionar la nostra ciutat». Per la seva banda, el president de la DO Empordà, Xavier Albertí, va afirmar que la cita «és una de les fires més antigues de Catalunya i dona un valor qualitatiu i de prestigi a la ciutat».