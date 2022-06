L'Escala celebra els trenta anys de l'arribada de la Flama Olímpica de Barcelona'92 a Empúries.

Aquest matí, un grup de paracaigudistes de l'Skydive d'Empuriabrava han saltat sobre Empúries per aterrar a la platja de les Muscleres Grosses, tal i com ho van fer el 13 de juny de 1992.

Al capdavant d'ells hi havia Bruno Brokken, el mateix saltador i amb el mateix paracaigudes que fa 30 anys, amb el logo de Barcelona 92. Avui, a l'entorn del salt tot just hi havia els primers banyistes de la jornada, mentre que el 13 de juny del 1992, l'entorn de les platges d'Empúries estava ple amb milers de persones que no es volien perdre el moment històric en què la Flama Olímpica arribava al municipi i al país, ja que Empúries era el punt d'arribada a Catalunya des d'on continuarien els relleus de la torxa fins arribar a Barcelona.

Aquest vespre, està prevista la taula rodona "30 anys de l’arribada de la Flama Olímpica a Empúries

Records i anècdotes", a les 20:15 h, a l’Alfolí de la Sal.

Es tracta d'una taula rodona amb responsables de l’organització i voluntaris de l’arribada de la Flama, amb la participació de:

Josep Bofill, actual alcalde de l'Escala; Rafel Bruguera, alcalde de l'Escala l'any 1992; Toni Rossich, director del recorregut de la Torxa Olímpica, intervendrá digitalment via zoom; Rosa Vergés, directora de cine i responsable de la cerimònia d'arribada de la Flama a Empúries; Emili Sabadell, director d'operacions del recorregut de la Torxa Olímpica; i Celestino Martin, voluntari olímpic, tècnic de sistemas tecnològics, representant d'un col·lectiu clau pels Jocs de Barcelona 92.

La xerrada s’acompanyarà de la projecció d’imatges dels diferents moments del recorregut de la torxa olímpica per l’Escala.