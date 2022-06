L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha aprovat la valoració del de llocs de treball per tenir totes les places identificades i codificades correctament amb les funcions i tasques de cada treballador. La valoració conté l’estudi retributiu on consta el sou. El catàleg permet resoldre les diferències salarials de treballadors actualment que ocupen el mateix nivell. Això suposarà un increment de la despesa de 234.527,637 euros.

L’Ajuntament destaca que la valoració és un dels projectes més importants que s’ha portat a terme des del departament de Recursos Humans. S’ha desenvolupat amb l’assessorament de l’empresa Daleph Iniciativas y Organización, SA., i és fruit d’una negociació col·lectiva amb els representants del personal de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.

S’ha donat a conèixer que en aquests moments hi ha 111 persones a les quals els correspon un increment, perquè estan cobrant per sota del que s’ha acordat, i 49 persones que tenen un sou superior al que s’ha acordat. Per tant, en els pròxims quatre anys, aquestes diferències s’escurçaran. I, a mesura que les persones que tenen sous massa alts pel seu nivell es jubilin, la persona nova que ocupi aquest lloc de treball passarà a tenir el sou que marca la valoració.