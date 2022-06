El proper 24 de juny, el nou celler de Peralada començarà l’activitat ecoturística amb més de 1.000 sol·licituds de reserva per a les properes setmanes. Perelada, que va inaugurar el seu nou celler el mes de maig passat, representa una important iniciativa empresarial impulsada per la família Suqué Mateu per «expressar el màxim potencial dels sòls de l’Empordà i obtenir vins excepcionals». El nou celler Perelada pretén ser «el gran referent de l’enoturisme a la DO Empordà i un dels projectes més amplis, complets i diversificats de l’enoturisme a Europa».