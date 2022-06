Un home d’uns seixanta anys va morir ofegat ahir a la tarda a la platja el Rastrell de Roses. Els serveis d’emergència mèdica del SEM v an intentar sense èxit reanimar-lo. Es tracta d’una de les platges sense vigilància.

Els serveis d’emergència van rebre l’avís a través del telèfon d’emergències 112 a les 16.41 de la tarda. S’informava que un home es trobava inconscient dins l’aigua.

Al lloc s’hi vam desplaçar dues unitats terrestres del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), efectius dels Mossos d’Esquadra, la Policia Local de Roses, Bombers de la Generalitat i la Guàrdia civil que s’encarreguen de les diligències.

Els equips mèdics del SEM van estar fent les maniobres de reanimació que finalment han resultat infructuoses.

Roses disposa de vigilància a diverses platges de la trama urbana. En aquest cas, però, és una de les platges més allunyades que no té vigilància.

Demanen precaució

Des de Protecció Civil de la Generalitat han insistit en la importància d’extremar les precaucions a la platja i escollir, en la mesura del possible, aquelles que estiguin vigilades que es poden consultar al visor del web de Protecció on hi ha la informació de la bandera que hi oneja, serveis que ofereix, i enguany també si la platja té l’aforament complet.

Demanen que si s’observa que algú es troba malament o té dificultats per sortir de l’aigua cal avisar urgentment el servei de socorrisme o al telèfon 112 per facilitar la seva actuació ràpida.

En el bany, cal tenir present sempre les nostres condicions i limitacions físiques i evitar un sobreesforç que ens dificulti la sortida de l’aigua i ens posi en risc, insisteixen des de Protecció Civil de la Generalitat.