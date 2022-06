Migdia amb ensurt en un supermercat de Llançà.

Els Bombers han rebut l'alerta cap a tres quarts d'una des d'un supermercat del carrer Gardissó que feia una olor estranya, com si fos gas.

S'hi han desplaçat dues dotacions i han comprovat que aquesta olor no procedia de dins del supermercat.

Per aquest motiu, han anat mirant a la resta de la zona i han vist que a la part del darrere, en una àrea on hi ha uns garatges, segons els Bombers, hi havia com una màquina tipus compressor que feia mala combustió.

Aquest emetia monòxid de carboni i a més, d'una forma molt intensa i, per tant, perillosa.

Per aquest motiu ho han solucionat i posteriorment, han avisat a l'empresa de neteja del local perquè alertessin els treballadors si es trobaven malament.

Posteriorment, els Bombers han ventilat el local perquè el monòxid podia haver entrat al supermercat.