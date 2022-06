L’Ajuntament de Roses retirarà les papereres en algunes de les cales del cap de Creus per evitar brutícia i la necessitat de mantenir un servei de neteja. Aquesta actuació serà una prova pilot aquest any i espera que la gent respongui emportant-se els residus a casa. Paral·lelament, l’Ajuntament ha començat la neteja del litoral.

«Als espais on hi ha papereres es crea un punt de brutícia perquè la gent no utilitza bé aquest servei i sovint ens trobem que estan desbordades» apunta el regidor de turisme Francesc Giner. Les papereres es desbordaven de deixalles i oferien mala imatge. Per evitar l’acumulació de residus «de moment traurem papereres a cala Rostella i cala Murtra. L’objectiu és treure-les a totes les cales del Parc». Giner espera que la gent sigui conscient de la necessitat de mantenir aquests espais naturals nets i que s’emporti la seva brossa, quan va al parc natural.

La mesura coincideix amb l’inici, la setmana passada, del servei de neteja de residus flotants al litoral de la població durant la temporada d’estiu.