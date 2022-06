Sant Pere restringeix la mobilitat al tram litoral per evitar el descontrol de cotxes

L’Ajuntament de Sant Pere Pescador ha aplicat restriccions a l’àmbit litoral per evitar el descontrol de vehicles durant l’estiu. S’ha restringit la circulació en un tram des del Cortal de la Vila a l’antic càmping Àmfora per poder enllaçar sis quilòmetres de litoral sense vehicles. També s’ha tancat un aparcament i s’ha adequat espai per estacionar en diversos punts.

«No volem que les nostres platges tinguin una imatge de descontrol i del tot si val», constata l’alcalde, Agustí Badosa. Posa de manifest que les platges «estan catalogades com a naturals» i s’hi han fet «actuacions de regeneració durant preveient el canvi climàtic». A més, estan afectades per diferents administracions: Costes de l’Estat, Costes de la Generalitat i el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

La mesura més restrictiva que afecta els vehicles motoritzats és la prohibició de circular pel camí de Terra des de l’antiga piscifactoria (Cortal de la Vila) fins a l’antic càmping Àmfora (Can Nera). L’alcalde explica que és un tram petit, però permet que es puguin deixar lliures sis quilòmetres, des de la Gola del Fluvià fins al Riuet que es podran recórrer sense que cap vehicle impedeixi el pas. L’alcalde constata que és important perquè el visitant els percep com un destí familiar i de qualitat, per l’entorn rural i de natural que ens caracteritza».

Pel que fa als aparcaments, el de Can Martinet estarà tancat a partir d’avui perquè està en zona de domini de Costes i està dins espai natural del Parc dels Aiguamolls. L’alcalde explica que «aquesta platja, quedarà reservada a banyistes i amb un aforament de no molt més de 50 vehicles aproximadament». Es recomana anar-hi a peu o en bici.

La zona de Can Martinet ha quedat restringida al Kitesurf, però s’ha ampliat l’aparcament de l’Àmfora, al sector nord, perquè els practicants tinguin espai per a estacionar.

L’altre pàrquing que «s’ha ampliat és el de la platja de Mas Cristià (davant del càmping Aquarius), per als banyistes que fan servir habitualment aquesta zona i perquè els clients de la guingueta del Tropic Beach, puguin anar a peu fins a l’establiment» explicat Badosa que afegeix que «hem cregut convenient posar il·luminació adequada a l’entorn».

Pel que fa al pàrquing del Cortal de la Vila (piscifactoria) serà accessible per vehicles que van a la platja del Cortal de la Vila, tan per banyistes ,per la pràctica del kite a la zona d’escoles com pels clients de la guingueta del MARLIN.

Els canvis es van començar a aplicar el passat cap de setmana, la majoria, dins el Pla d’usos de les activitats a les platges que autoritza prèviament Costes de la Generalitat fins al 30 de setembre vinent.