La Càtedra Oceans i Salut Humana de la Universitat de Girona i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) de Monells han iniciat el projecte GALP Costa Brava "Termòfiles" per estudiar i donar valor a les espècies d'interès pesquer d'aigües càlides que, a causa del canvi climàtic, estan augmentant en abundància i es capturen cada cop en majors quantitats a la Costa Brava.

L'Ajuntament ha explicat que s'estudiaran unes 15 espècies realitzant una diagnosi de cada una per obtenir informació sobre la seva distribució, l'estat de la població a la mar catalana, la seva pesqueria i es valorarà la quantitat d'àcids grassos Omega 3 que ens aporten, així com els possibles riscos per a la salut humana (paràsits, metalls pesants, etc).

L'estudi pretén contribuir a millorar la competitivitat del sector pesquer de la Costa Brava amb espècies que, actualment, tenen un valor de mercat baix o nul perquè el consumidor no les valora. Exceptuant espècies com la gamba blanca o el cranc blau, la resta d'espècies termòfiles (és a dir, espècies d'aigües càlides) tenen un preu de mercat baix perquè són poc preuades i, en alguns casos, fins i tot desconegudes pels consumidors i la restauració.

Receptes per saber cuinar-les

S'analitzaran les millors maneres d'aprofitar aquestes espècies de manera sostenible i saludable, i per això es farà un llibret amb receptes sobre com cuinar-les. Per donar-les a conèixer a la població també es realitzaran uns tallers gastronòmics demostratius a l'Aula Gastronòmica de Roses, unes fitxes sobre les espècies per donar-les a conèixer als compradors i xerrades a diversos instituts de la província de Girona en col·laboració amb cuiners i pescadors. Aquestes espècies sovint no estan massa explotades per la qual cosa l'estat de conservació de les seves poblacions sol ser bo.

El projecte compta amb la col·laboració, a part de GALP Costa Brava, de l'Ajuntament de Roses, l'Aula Gastronòmica de Roses, cuiners i altres professionals de la gastronomia de la Costa Brava, a més de les confraries de pescadors de Roses, Blanes i l'Escala i de diversos instituts d'ESO i Batxillerat de la Costa Brava. Compta amb el cofinançament del Fons Europeu Marítim i de la Pesca.