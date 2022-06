El Consell Regulador de la DO Empordà organitza durant la Mostra del Vi de Figueres diversos tastos de vins de la denominació en espais singulars de la ciutat. Del 21 al 27 de juny s’han programat tastos a l’antiga presó, a la cripta del convent dels Caputxins, al terrat de l’edifici de l’Ajuntament de Figueres i al refugi antiaeri de la plaça del Gra. Els tasts tenen un cost de 10 euros per persona i les places són limitades, per això els interessats han de reservar espai a través de la pàgina web de DO Empordà (www.doemporda.cat). Les varietats tradicionals de l’Empordà, la garnatxa i les carinyenes, seran les grans protagonistes d’aquests tastos que aniran a càrrec d’enòlegs i sommeliers. El programa preveu una primera atuada el dia 21 de juny a l’antiga presó de Figueres. En aquest espai es parlarà de la situació actual de les Carinyenes blanques a l’Empordà, aquest serà el títol del tast que oferirà Pau Albó, enòleg del Celler Cooperatiu d’Espolla, a l’antiga presó de Figueres.

Més llocs emblemàtics El 22 de juny el refugi antiaeri de la plaça del Gra acollirà el tast «Tast de vins i flors. BioDiversitat de Garnatxes i paisatges de l’Empordà». Amb aquest títol Iolanda Bustos, xef experta en flora comestible i la Marta Arenas, sommelier i enòloga. Parlaràn de biodiversitat i paisatges empordanesos. D’altra banda, el terrat de l’Ajuntament de Figueres acollirà el dia 25 de juny el tast «Aprèn quan cal envellir un vi» a càrrec de Laura Masramon, Empordà Personal Sommelier. Un taller de tast de vins empordanesos de criança amb potencial de guarda per ser envellits a casa. El dia 26 de juny la cripta del convent dels Caputxins viurà una jornada única amb els vins perduts de la DO Empordà: un tast històric d’anyades ancestrals a càrrec de Romina Ribera, arqueòloga i sommelier de Glops d’Història. Finalment, el 27 de juny la Cripta del convent dels Caputxins també acollirà el tast «Tast de vins de Carinyena negra de vinyes velles de l’Empordà» que oferirà Clara Antúnez, la reputada experta sommelier de La Gastronòmica.