Davant els episodis continuats d’altes temperatures i l’efecte que aquestes poden tenir a la vinya, l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) proposa activar una xarxa de seguiment agroclimàtica per tal de compartir totes les dades de les quals disposen els serveis tècnics de les Denominacions d’Origen, del Departament d’Acció Climàtica, d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, l’INCAVI i altres agents per tal de preveure i poder traslladar el màxim d’informació als viticultors i cellers.

La directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, acompanyada de la directora general de l’INCAVI, Alba Balcells es va reunir el passat dijous 16 de juny amb els responsables de les Denominacions d’Origen de Catalunya, una cimera en la qual es van posar en comú les dades agronòmiques i climatològiques que s’hauran de tenir en compte per a la pròxima campanya.

L’estat de la verema

Segons les dades recollides, a hores d’ara es preveu una verema sana. Tot i això, caldrà estar amatent a la situació climatològica de les pròximes setmanes, ja que hi ha un fort dèficit hídric a tots els territoris de les denominacions d’origen de Catalunya que, sumat a les temperatures elevades d’aquests dies, pot provocar un increment de l’evapotranspiració i la demanda d’aigua de les plantes. Des de l’INCAVI i les denominacions d’origen s’intensificarà el seguiment per obtenir dades sobre maduració, pes, grau i hidratació del raïm. Els primers controls de l’INCAVI sobre el potencial productiu indiquen una possible reducció en les tres varietats majoritàries de Catalunya a la zona del Penedès (Macabeu, Xarel·lo i Parellada).

Evolució de les varietats

Aquestes dades s’aconsegueixen de manera contínua des del 1984 permetent acumular coneixement de l’evolució històrica d’aquestes varietats al llarg del temps. Elisenda Guillaumes i Alba Balcells, van explicar als representants de les DO Catalanes les darreres novetats del Registre Vitivinícola de Catalunya (e-RVC) que, de cara a la propera verema, permetran un control més ampli i una millora de la traçabilitat.

Guillaumes va destacar que al sector del vi estan fent una valoració molt positiva d’aquesta eina perquè suposa un estalvi de temps i desplaçaments a les diferents dependències del departament, així com una transformació digital en el sector.