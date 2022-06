L'Ajuntament de l'Escala farà una prova pilot aquest estiu d'una dutxa que funciona amb energia solar i regula la despesa d'aigua a través de sensors.

La prova es farà a la platja de Riells i si s'obtenen bons resultats, l'objectiu seria substituir la vintena de dutxes que hi ha a les platges locals.

"Estem convençuts que aquesta pot ser una bona fòrmula per reduir el consum d'aigua i evitar el malbaratament d'un recurs tant necessari", remarca l'alcalde de l'Escala i regidor de Medi Ambient, Josep Bofill.

La nova dutxa ja s'ha instal·lat a la part mitja de la platja de Riells, tot i que encara no ha entrat en funcionament. Ho farà en els propers dies, un cop s'hagi posat una tarima que faci més còmode i segur el seu ús.

El sistema està alimentat per energia solar i la dutxa no té un pulsador com la resta de models que es fan servir a l'Escala, sinó que un sensor detecta la presència de l'usuari i subministra l'aigua. S'havia detectat la circumstància que a les dutxes amb pulsador, fos per avaria o per incivisme, hi havia vegades que continuava rajant aigua sense que ningú n'estés fent ús. Amb el sistema de sensor, la dutxa només subministra aigua si detecta que hi ha un usuari.