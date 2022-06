La ciutat de Figueres s’ha bolcat per a l’acollida de la 36a edició de la Mostra del Vi de l’Empordà. Per celebrar-ho, diversos hotels de la ciutat (Duranco, Empordà, Pirineos, Sercotel, President, Bon retorn, Ibis Styles, Rambla, Travé, Europa, Figueres Parc, Los Angeles i Hotel Figures) obsequien les persones que facin una estada durant la Mostra del Vi amb una visita guiada per la ciutat que es podrà gaudir fins al 30 de setembre. D’altra banda, presentant el tiquet de la Mostra els usuaris també obtindran un 2x1 en l’entrada al Museu del Joguet de Catalunya (amb una col·lecció de joguets que va des de finals del segle XIX fins a l’actualitat) i al Museu de l’Empordà (que acull nombroses exposicions d’interès cultural).