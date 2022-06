Avinyonet de Puigventós va homenatjar divendres, al veïnat de Santa Eugènia, coincidint amb la festivitat de Sant Joan, l’enginyer de so Joan Trayter i Malirach en motiu del vintè aniversari de la seva mort. L’acte va tenir lloc a Music Lan, el mític estudi de gravació per on han passat artistes de primer nivell nacional i internacional. Als jardins es va presentar el tòtem que evoca la trajectòria d’aquest tècnic, membre del grup musical Dígit Arts i cofundador de l’estudi de gravació. El pares de Joan Trayter van estar acompanyats per l’alcaldessa, Júlia Gil, regidors i amics que van recordar l’empenta i la bondat del personatge. Pels estudis de Music Lan hi han passat artistes i grups com Shakira, Jarabe de Palo, Manolo Garcia o Sangtraït.