Els Mossos d'Esquadra han detingut un lladre multireincident per entrar dues vegades en una càrnia de Figueres i robar-hi carretons d'acer inoxidable. El lladre, que sempre actuava de matinada, entrava a l'empresa a través d'un forat de la tanca. I un cop a dins del pati, s'enduia els carretons que es fan servir per transportar els canals de carn. En total, va agafar-ne una dotzena, amb l'objectiu de vendre'n el metall al mercat negre. Els robatoris van tenir lloc aquesta primavera i ara, després de setmanes d'investigació, els Mossos l'han pogut atrapar. El lladre, que viu a la ciutat i té 42 anys, de fet ja és un vell conegut de la policia. Perquè acumula gairebé una quarantena d'antecedents; tots, per delictes contra el patrimoni.

El primer dels robatoris a la càrnia de Figueres va tenir lloc la matinada del 17 de març. Aquella nit, el lladre va fer un forat a tanca perimetral de l'empresa, situada al carrer Portugal de Figueres. I un cop a dins del pati, aprofitant que els camions tenien la porta de la càrrega oberta, va endur-se sis carretons d'acer inoxidable. Aquests carretons són els que es fan servir per transportar les canals de carn. Els que va robar tenien un valor de 1.400 euros. L'objectiu del lladre, que va actuar emparat per la foscor, era vendre'n el metall al mercat negre. I dos mesos després, l'home va tornar a actuar. La matinada del 17 de maig, va tornar a entrar a dins l'empresa aprofitant el forat que ja havia fet setmanes abans. I una altra vegada, va endur-se'n sis carretons d'acer més de l'interior dels camions. En aquest cas, el seu valor era de 1.360 euros. Després de rebre la denúncia de l'empresa càrnia, els Mossos van obrir una investigació. I gràcies a la informació que van obtenir d'un testimoni, van poder enfocar les seves sospites cap al multireincident. Aquest lladre, que té 42 anys i viu a Figueres mateix, ja és un vell conegut de la policia. Perquè abans que el detinguessin, ja acumulava fins a 36 antecedents (tots, per delictes contra el patrimoni). Ara, a aquest historial, el lladre hi ha sumat dos delictes més: un de robatori amb força i un altre de furt. Per haver entrat a la càrnia i endur-se'n els carros d'acer inoxidable, els Mossos el van tornar a arrestar aquest 22 de juny passat a la tarda.