Dues peces del Museu d’Història Medieval de Castelló d’Empúries, la Cúria-Presó, sortiran de les parets de l’espai museístic a través d’un projecte de digitalització en 3D per donar major visibilitat a la col·lecció. Es tracta de dues mènsules, unes peces situades a les bigues, de fusta, on es poden veure imatges dels comptes d’Empúries. S’espera anar ampliant les peces.

Forment p’art de la col·lecció permanent del museu i són dos dels objectes «més importants i valuosos del patrimoni històric i arquitectònic d’època medieval del municipi», han informat des de l’Ajuntament.

Les dues mènsules de fusta són suports arquitectònics d’una biga original i també de fusta de la planta baixa de la Cúria, i estan fetes de talla de fusta de pi a partir d’un únic tronc d’arbre, la meitat esculpida amb decoració figurativa i l’altra meitat tallada per ser encastat a la paret.

Presenten la imatge dels comtes d’Empúries l’Infant d’Aragó Pere I i Joana de Foix; el comte Pere I, comte d’Empúries entre 1325 i 1342, va ordenar la construcció a partir de 1336 de la Cúria-Presó amb les restes de l’antic castell comtal del puig Mercadal. L’altra mènsula digitalitzada presenta les figures d’un jutge i d’un notari-escrivà de la Cúria comtal, el tribunal de justícia del comtat d’Empúries durant l’edat mitjana.

Des de l’Ajuntament, constaten que «ambdues mènsules estan treballades amb gran minuciositat de detalls i conserven restes de la policromia original, en forma de serra de dents, a la base del conjunt». Originalment sostenien el pes d’una gran biga de fusta original de la planta baixa de la Cúria comtal de Castelló d’Empúries, que funcionava com la Cort de l’Audiència General del Comtat d’Empúries, és a dir, el tribunal de justícia.

Restaurades el 2001

Les dues mènsules van ser restaurades l’any 2001 pel Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Són talles en fusta decoratives d’època medieval i de tipus civil –no religiós–, i «constitueixen un bé moble molt singular i d’un alt valor cultural, històric i patrimonial», destaquen.

Les tasques de digitalització han estat realitzades per l’arqueòleg Pau Castillo de l’empresa Surcast-Tecnologia Aplicada al Patrimoni, que recentment ha estat guardonat amb el Premi Emprenedor 2022 del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i de l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona, entre altres, per la seva emprenedoria personal i empresarial relacionada amb el patrimoni històric i cultural i les noves tecnologies, ja que Surcast és una iniciativa que treballa amb tecnologia aplicada al territori i que ofereix diferents serveis dins l’àmbit de la investigació, gestió i difusió del patrimoni cultural, com són els models 3D, plantes, alçats i seccions arquitectòniques, fotografies aèries, entre altres.

Tenint en compte els bons resultats i les possibilitats que es generen, el Museu d’Història Medieval té previst en el futur continuar digitalitzant i convertint en models 3D altres objectes i béns mobles de la col·lecció permanent i del fons arqueològic municipal. Les peces es poden consultar i veure al perfil del museu.