L'Associació de Veïns del barri de l'Olivar Gran de Figueres preparen protestes perquè finalment Telefònica instal·larà una antena a la zona on es preveia la construcció del pavelló.

Els afectats estan indignats perquè creue que no hi ha hagut cap esforç per trobar un espai alternatiu. Els veïns proposaven dos punts propers.

"Haurem de conviure amb una antena que ens imposen", diu el secretari de l'Associació, David Arranz, després que els hagin anunciat que finalment s'instal·larà al barri. Estan convençuts que hi ha alternatives.

No estan d'acord amb com s'ha portat tot el procés. L'antena estava previst al barri del Rally Sud d'on es va fer retirar. L'Ajuntament va aprovar una àrea per a aquest tipus d'equipaments que se situa en aquest punt i la companyia disposa de tots els permisos.

Els veïns es van reunir i estran preparats accions de protesta per mostrar el rebuig a la decisió municipal i a com s'ha portat a terme tot el procés.