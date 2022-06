L'Observatori Astronòmic d'Albanyà (Alt Empordà) ha col·laborat amb la NASA en la descoberta d'un planeta sub-Neptunià. La troballa forma part de les investigacions que fa l'equip TESS TFOP SG1 de la NASA, en què col·laboren diversos organismes internacionals. El nou planeta forma part del sistema TOI-1759 i representa un avenç en l'estudi de la formació d'exoplanetes propers a un tipus d'estrelles més petites i fredes que el Sol, però a la vegada molt més abundants a l'univers. Per altra banda, l'equip també ha treballat en l'estudi detallat de sis planetes de la mida de Júpiter que orbiten molt a prop de les estrelles hostes.

Ara fa tres anys que l'observatori d'Albanyà va entrar a formar part de l'equip TESS TFOP SG1. Des de la seva incorporació l'equip d'astrofísics i científics ciutadans que participen en aquest observatori han treballat braç a braç en el descobriment de nous exoplanetes i estrelles. Ho fan a través del satèl·lit TESS (Transit Exoplanet Survey Satellite), que la seva missió principal és escombrar el cel a la recerca de senyals coincidents amb possibles exoplanetes transitants. La missió està liderada per l'Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT) i observa més de 500.000 estrelles, que són les que brillen més i estan més properes a la Terra, per buscar aquests exoplanetes.

Després de rebre senyals d'aquest satèl·lit, l'Observatori Astronòmic d'Albanyà ha descobert un planet sub-Neptonià nou en el sistema TOI-1759. La troballa suposa un avenç en l'estudi de formació d'exoplanetes propers a les estrelles del tipus M, que són més petites i fredes que el Sol però més abundants en l'univers. A més, les observacions que ha fet l'equip gironí també ha permès millorar la caracterització del sistema TOI-1246, on hi ha quatre planetes sub-Neptonians orbitant en una estrella del tipus K. Aquesta contribució ajuda en l'estudi dels sistemes multiplanetaris, que estan mostrant ser molt nombrosos en l'entorn proper del sistema solar. Per altra banda, l'equip també ha participat en l'estudi detallat de sis planetes de la mida de Júpiter que orbiten molt a prop de les estrelles hostes. L'objectiu científic d'aquest estudi és buscar efectes de la irradiació de les estrelles hostes sobre planetes gegants propers, un fenomen que no podem estudiar dins del nostre sistema planetari.