L’assemblea local de Demòcrates de Catalunya a Castelló d’Empúries i Empuriabrava ha escollit els membres de l’executiva local al municipi. Els portaveus són Cristina Bech, Jordi Reitg i Jordi Caimons. La resta de l’executiva la integraran com a vocals amb diverses responsabilitats Vicenç Puig, Pere Girbent, Josep Maria Estarriol i Josep Maria Bech.

Jordi Reitg ha manifestat que «cal que la gent del municipi tingui una alternativa real a les dinàmiques tòxiques dels partits polítics tradicionals, capaç de trencar les inèrcies que ens han governat els últims anys».

En aquest sentit, Jordi Caimons ha assenyalat la necessitat que «la gent que s‘identifica amb el bon govern, que aposti sense complexos per la millora de la seguretat ciutadana i per la promoció de l’economia productiva, tingui un referent al nostre poble». Cristina Bech ha conclòs que «és per això que Demòcrates de Castelló d’Empúries i Empuriabrava presentarem una candidatura electoral seriosa».