La Policia Local de la Jonquera (Alt Empordà) ha detingut un delinqüent habitual després d'una persecució pels carrers de la població. Els agents han aconseguit interceptar-lo i arrestar-lo quan intentava fugir enfilant-se a la teulada d'uns edificis. Segons informa la policia, el sospitós, de nacionalitat francesa i de 34 anys, havia furtat dues carteres i dos mòbils de gamma alta a un camioner. Aquest dimecres al matí, al carrer Horta d'en Geli, agents que feien tasques de vigilància han vist l'home, conegut per la policia per l'historial delictiu, amb actitud sospitós. Quan s'hi ha apropat per identificar-lo, ha fugit corrent passant per diversos llocs públics com la llar d'infants o el centre de salut per intentar despistar els agents.

La persecució ha acabat al mateix lloc on ha començat, després de l'intent del suposat autor del furt intentant enfilar-se a les teulades dels edificis del carrer. La víctima és un camioner a qui li hauria robat les dues carteres i els dos mòbils. El sospitós continua detingut a l'espera de passar a disposició judicial i la víctima presentarà denúncia als Mossos d'Esquadra. El regidor de Seguretat Ciutadana Rafael Medinilla valora molt positivament aquesta actuació enfocada a una de les màximes prioritats del consistori que és «garantir el benestar dels nostres agents i dels veïns i veïnes». De fet, l'equip de govern ha adquirit recentment quatre càmeres corporals unipersonals amb la voluntat de continuar avançant cap a una «vila segura, tranquil·la i acollidora».