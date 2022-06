Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Roses van detenir, el dia 26 de juny, dos homes de 22 i 26 anys i un menor d'edat, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. El passat 26 de juny, pels volts de dos quarts de cinc de la matinada una patrulla es trobava fent vigilància per la urbanització d'Empuriabrava de la localitat de Castelló d'Empúries, quan un grup de joves els va aturar per informar que un dels integrants acabava de ser víctima d'un robatori amb violència i intimidació.

Els joves es trobaven passejant per Empuriabrava, quan tres individus se'ls van apropar, van agafar pel coll a un dels nois i mostrant-li una navalla i un esprai de pebre, li van arrencar la cadena d'or que portava penjada. Tant la víctima com els seus amics van poder donar una descripció molt acurada dels autors del robatori que havien fugit pel carrer Pla de Roses. Pocs minuts més tard, els agents van localitzar tres persones que coincidien plenament amb la descripció facilitada per la víctima i els testimonis. A més, els agents van localitzar en un lloc molt proper, la cadena d'or, la navalla i l'esprai de pebre que havien utilitzat per intimidar la víctima. Els detinguts majors d'edat, van passar el dia 26 a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs i el menor va quedar citat per declarar davant de la Fiscalia de Menors a Girona.