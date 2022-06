El castell de focs de Roses previst per la revetlla es va haver de suspendre després que l'aigua de mar fes malbé els equips digitals de l'empresa Pirotècnia Igual.

L'Ajuntament ha fet una compareixença pública per explicar els motius i trasllada l'espectacle pirotècnic a la nit de cap d'Any.

La nit de la revetlla es van haver de suspendre els focs per un problema tècnic. El responsable de l'empresa guanyadora del concurs ha explicat que no van contemplar la possibilitat que per la mala mar l'aigua arribés als equips digitals que es trobaven a la zona de l'espigó.

Francisco Igual ha infromat que "estem disparant amb sistemes digitals, molt sofisticats, computadors i mòduls inhalàmbrics molt sensibles a curticircuitar-se i sobretot amb l’aigua salada,i no vam preveure que l’aigua ens arribaria al sistema"

"Es van començar a omplir els mòduls d’aigua, en un principi estava tot bé, marcava bé, a mida que va passar el temps se’ns va curtcircuitar, amb l’aigua salda, al dur sodi és molt conductora i ens va generar curtcircuits per tot arreu, no ens va respondre el sistema i vam decidir no disparar".

Però l'empresa, que demana disculpes, diu que tenen solucions i és disparar amb analògic.

L'alcalde, Joan Plana, i el regidor de Cultura, Eric Ibáñez, van explicar que el proper focs d'artifici serà el 15 d'agost i que el previst per la revetlla s'ha traslladat a la nit de cap d'Any després de les campanades.