El fabulós poble alt-empordanès de Maçanet de Cabrenys es prepara per acollir, per fi, una edició de Festa Major deslliurada de restriccions sanitàries, tocs de queda, imposicions i passaports covid. El municipi, que acollirà la seva festa entre l’1 i el 4 de juliol, ha preparat un cartell amb actuacions musicals populars, activitats infantils i, no podien fallar, les sardanes.

El tret de sortida es farà el divendres 1 de juliol al pàrquing municipal amb una sessió a càrrec del disc-joquei IGXA + CATAU. La festa continuarà dissabte a les nou del matí amb una pedalada popular amb bicicleta tot terreny (BTT) que organitza el Club Excursionista Maçanetenc i sortirà des del pàrquing municipal. A dos quarts de set de la tarda les havaneres ressonaran pel poble gràcies al grup musical «Els Pescadors de l’Escala» que es farà a la plaça de la Vila. La jornada culminarà amb els concerts de la banda Neon i Catau al pàrquing municipal. Diumenge 3 de juliol començarà amb una missa solemne (11 hores) i seguirà amb tres sardanes a la Plaça de la Vila al migdia (12 hores). L’activitat de les sardanes s’aturarà per dinar i reprendrà les passes de ball amb una audició de sardanes a la Plaça de la Vila, un dels actes més tradicionals i on s’espera una gran trobada de germanor per compartir la passió per les sardanes. L’activitat musical de les sardanes anirà a càrrec de la Cobla Principal de Porqueres. Finalment, dilluns 4 de juliol és el dia per als més menuts. Aquest dia es col·locaran inflables a la piscina municipal que, a més a més, serà d’entrada lliure. Una gran oportunitat per a grans i petits de poder-se refrescar i passar una bona estona. Aplec de les salines Els quatre dies de festa major de Maçanet de Cabrenys són la primera gran festivitat d’aquest poble fronterer a l’estiu. La segona cita estival de referència per als vilatans d’aquest municipi és l’Aplec de les Salines, que se celebra el primer diumenge d’agost. El tret de sortida d’aquesta festivitat és una missa solemne, que se sol celebrar al migdia, succeïda per una ruta circular popular, que té unes dues hores de durada, i que es duu a terme pel Cim de les Pedrisses pel camí de Ceret. La festa se celebra en el santuari de la Mare de Déu de les Salines amb unes vistes fabuloses i que, més endavant, després de la festivitat de Sant Isidre, també acull una arrossada popular.