La Guàrdia Urbana de Figueres continua sense fer hores extres des del 7 de juny a l’espera que es resolgui el conflicte amb l’Ajuntament per l’aprovació pendent de les fitxes dels llocs de treball que estableixen la situació laboral del treballador i la compensació econòmica. Els sindicats es queixen que el govern ni els ha convocat ni els ha ensenyat l’informe que considerava il·legal les fitxes. El regidor de Recursos Humans, Pere Casellas, ha explicat que s’han revisat i s’espera que la major part puguin aprovar-se en el ple del 25 de juliol.

El representant del sindicat SIP-FEPOL, Sergi Fernández, ha posat de manifest que els agents estan sense fer hores extraordinàries des de fa setmanes. La revetlla era una de les dates destacades i la propera és l’Acústica.

«No ens convoquen a res, nosaltres ja fa tres meses generals que no anem a cap mesa, i ells ni han fet cap proposta, ni volen reunir-se amb nosaltres ni res» es queixa Fernández.

Assegura que no tenen intenció de perjudicar a ningú però diuen que «el no podem tolerar és que tenim un acord des de fa un any». A més, posen de manifest que «no hem vist ni l’informe jurídic, i a mi el que em sobta és que a trenta de juny no sabem perquè son il.legals». Assegura que l’única opció que els ha quedat és la confrontació.

El regidor de Recursos Humans ha explicat que abans de passar per ple se’ls va informar que un informe dels serveis jurídics seria desfavorable i es van fer enrere.

Posteriorment es van reunir l’inspector de la Guàrdia Urbana i els serveis tècnics que estan treballant amb els punts dubtosos de les fitxes. «La previsió és que vagi al 25 de juliol», diu Casellas, que es mostra molest per l’actitud del sindicats perquè assegura que se’ls ha informat que es podria resoldre en aquest ple.

La previsió és que la major part quedi resolt. Casellas ha assenyalat que «agradi o no a la Guàrdia Urbana el que no poden fer és exigir al govern que prengui decisions desfavorables i informades negativament de la casa, que cometi una il·legalitat».

Codicions laborals

Les fitxes del lloc de treball concreten les funcions que realitzen els treballadors de l‘administració i tenen en compte el complement econòmic corresponent per determinades funcions.

Afecten agents que han de canviar de categoria o als que se’ls ha de pagar un complement per tasques realitzades.

Les fitxes es van aprovar en mesa general de negociació, però just abans del ple del 7 de juny es van tirar enere per l’informe que les considerava il·legal.

Els sindicats estan disposats a continuar pressionant fins el que el tema estigui resolt.