El patró major de Roses, Antoni Abad, ha renovat la confiança per presidir les Confraries de Girona i de Catalunya per quatre anys més. En la seva funció de gestió representació dels interessos socio econòmics de pescadors i pescadores, voler fer front a diferents reptes.

El sector pesquer té al davant importants reptes com ara la creació de nous grups d’acció local de pesca al litoral català, el seguiment del nombre creixent d’organitzacions de producció pesquera o l’electrificació de les seves flotes.

Satisfet d’encarar una nova legislatura?

Sí perquè considero que encara podem portar alguna cosa entre tots, ara que hi ha hagut canvi de patrons majors a les confraries de Girona i ha entrat amb idees noves i amb moltes ganes. El meu tarannà personal és d’ajudar i si hi hagués algú que en aquests quatre anys s’hi volgués ficar i fos del grat de tothom, perquè això és un procés electoral, endavant!

És un moment complicat pel sector de la pesca?

Considero que hem de ser espavilats i dels problemes intentar generar-ne oportunitats. L’arrossegament, l’encerclament està subjecte a uns plans de gestió marcats per l’estat espanyol i a l’estat espanyol li marca les pautes la Unió Europea. Haurem de tenir restriccions en l’arrossegament ja ho hem vist i hem perdut dies d’anar a pescar i en l’encerclament estan intentant posar topalls de peix. Si portem més peix del que ens demanda el mercat el nostre peix baixa de preu. Hauríem de portar el peix que demanda el mercat i fer campanyes de publicitat on la gent entengui que aquest és el nostre peix, que és diferent, pescat aquí, subhastat avui i en el millor dels casos sopat avui mateix. Aquesta és la diferència i és un dels reptes que ha de tenir el sector pesquer.

Com volen aconseguir-ho?

El nostre peix té una història d’uns pescadors que estem recollint plàstics, que estem pescant de diferent manera, perquè les futures generacions segueixin aquest camí i tot això ho estem fent altruistament. El nostre peix ha d’anar acompanyat d’aquest relat. Ara ja tenim una persona que ens porta les xarxes socials de la Federació, de les confraries, i tot això ho estem explicant per què ens agradaria treure un valor afegit al nostre producte, donar-li un plus. Volem que la gent quan va a comprar peix sàpiga que està comprant una part d’història i del seu territori i que els pescadors que estan intentant cuidar-lo.

També s’han apropat als infants.

Un dels objectius del projecte Pesca Neta a la Federació de Girona és apostar fort per les futures generacions i intentar involucrar les escoles. Hem vist infants molt conscienciats amb la neteja del mar i si seguim aquesta tònica ho tindran tan interioritzat que no caldrà continuar fent fer la campanya de pesca neta.

Com s’afronten a l’encariment del preu del gasoil.

Fins ara que hi havia l’ajut dels vint cèntims hem anat surant, però ara ja no tenim els 20 cèntims i tenim una dependència del combustible brutal sobretot el sector de l’arrossegament i encerclament i si es manté aquest preu, no serà factible la nostra feina perquè nosaltres no tenim un sou anem a un percentatge de les captures i primer traiem les despeses. Per a moltes embarcacions és la despesa més cara. Ara mateix hi ha incertesa i el sector està preocupat. Ara pesquem de diferent manera, hem fet dos mesos i escaig de veda i són accions que funcionen. El mar és molt agraït i hem notat que hi ha peix i tenim un preu també bo, perquè hi ha turisme a la costa, però tenim un hàndicap i aquest cop és el gasoil. També estem supeditats al transport perquè no tot el peix es queda a casa, tenim moltes espècies que se’n van als Merca.

Un objectiu és electrificar flotes.

De moment ja estem electrificant les llotges. Una gran part del consum de la llotja de Roses prové d’energia solar i tenim tota la llotja amb plaques. És una despesa menys que té la nostra entitat. Si paguem un tant a la confraria per gaudir de serveis i ja no haig de pagar tant perquè la llum ha baixat, ja val la pena. D’entrada ja tenim un projecte per electrificar la flota d’arts menors, i estem en converses per electrificar vaixells més grans. La Federació de Girona de la mà de la Direcció General també ha de trobar sortides al nostre sector.

Com es vol revertir la situació?

O som una mica arriscats i emprenedors o anirem a pitjor. Un dels reptes a Girona serà fer una organització de productors de pesca. Els ports de Roses, Llança, l’Escala, Port de la Selva i Cadaqués, la península del cap de creus, vam fer una reunió a Roses per veure si som capaços de juntar-nos tots en aquesta organització en la qual tots puguem estalviar molta despesa i tenir molt de guany. Hem d’anar a una i quan anem a buscar mercats, buscar un eslògan nou, una marca independent de què tenim genèrica de la Generalitat. La nostra idiosincràsia de la pesca permet fer una submarca per explicar que els que estem al cap de Creus pesquem de diferent manera. Ara més que mai els pescadors ens hem de tornar empresaris, hem d’intentar començar a pescar euros no peixos, de dilluns a divendres, per treure la màxima rendibilitat al nostre producte, pescant i venent. Això és el que nosaltres podem controlar, el preu del peix i la manera de vendre’l.