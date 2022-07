Intervenen prop de 900 quilos d’haixix ocults en dos camions a la frontera

La policia francesa de duanes (PAF) ha intervingut prop de 900 quilos d’haixix en dos camions a la frontera, al Voló. Es tracta de dues actuacions executades el mes de juny: en una d’elles van localitzar més de mitja tona de droga oculta en bidons i en l’altra, prop de 300 quilos de la mateixa substància estupefaent amagada en caixes de plàstic. Els dos conductors dels tràilers van acabar detinguts i han ingressat a presó.

El primer dels casos és del dijous 19 de juny al vespre, els agents de duanes de la brigada del Pertús van revisar un camió, amb plaques de Romania, al peatge del Voló. El conductor romanès, que anava sol, va explicar a la policia que havia carregat uns bidons buits de 1.000 litres a Espanya i que els portava a Romania. Els agents van escorcollar la càrrega i van veure com dos bidons pesaven més que la resta.

Van obrir-los amb una radial i a dins hi van descobrir uns paquets embolicats amb cel·lofana negra que contenien haixix. En total van confiscar 505 quilos de l’estupefaent. Una droga que si hagués arribat al mercat negre tindria un valor de més d’un milió d’euros. Arran dels fets van arrestar el conductor i aquest va ser lliurat als agents de la Policia Judicial de Perpinyà.

Aquest dimecres passat, l’home va passar davant del jutge a Perpinyà i el xofer ha acabat condemnat a quatre anys de presó, cinc de prohibició d’entrada i estada al territori francès i una multa duanera de més d’un milió d’euros.

En caixes de plàstic

L’altra actuació policial que ha fet aflorar 289 quilos d’haixix és del divendres 22 de juny, en aquest cas els agents de duanes de la brigada Pertús també van aturar un camió que venia d'Espanya al peatge del Voló. El xofer viatjava sol i anava cap a Itàlia, segons va dir als policies, per lliurar una càrrega de caixes de plàstic. Durant el control de la càrrega, els agents van descobrir que transportava haixix a dins de les caixes. En total van intervenir 289 quilos valorats en 578.000 euros al mercat il·lícit. D’altra banda, en el mateix camió hi van descobrir sacs de terra a dins de caixes, de moment encara no se’n sap quin ús els volia donar i s’investiga.

Aquest conductor també va passar a Perpinyà i el dia 27 va passar a disposició judicial. Segons informa la Duana francesa, el conductor ha acabat condemnat a tres anys de presó, cinc anys de prohibició d’estada a França i una multa duanera de 578.000 euros.