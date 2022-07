Castelló d’Empúries va reobrir per Sant Joan el mercat de nit d’estiu al passeig d’Empuriabrava que estarà obert fins a l’octubre. El mercat dinamitza la zona i ajuda a frenar el top manta.

Una cinquantena de parades estan obertes a partir de les sis de la tarda a les dotze de la nit.

El mercat de nit estarà obert fins al 2 d’octubre.

A les parades s’hi poden trobar des de produtes de roba, artesnaia, bijuteria o cistelleria, entre altres. També hi ha una associació en representació d’una cooperativa de Gàmbia amb productes elaborats al país africà.

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries porta a terme aquest mercat per dinamitzar la zona del passeig i alhora des de fa anys serveix per establir una mena de fre o evitar la proliferació del top manta que afecta massivament la població veïna de Roses.

L’Ajuntament aquest any ha aplicat una bonificació del 30% a la taxa que es paga per compensar les limitacions per la pandèmia en passades edicions.