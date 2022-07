L’Ajuntament de Figueres ha obert un expedient a un aspirant a agent de la Guàrdia Urbana que ha estat detingut per la Guàrdia Civil per fomar part d’un grup i dedicar-se presumptament a traficar amb drogues. Es tractaria d’un jove de 25 anys que va guanyar una de les set places que es van posar a concurs l’estiu passat i que estaria en el procés formatiu. El cas es va començar a investigar fa dos anys i es troba sota secret de sumari.

L’Ajuntament de Figueres en tenir coneixement dels fets, segons ha confirmat a Diari de Girona, va iniciar els tràmits corresponents amb l’obertura d’un expedient que s’hauria de resoldre amb la suspensió de sou i feina i que permetria també posteriorment l’expulsió de l’Institut de Seguretat Pública de Mollet del Vallès. El jove, segons va avançar ahir la periodista Anna Punsí, ha estat detingut amb el seu germà i tres més per part de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca.

Guanya l’oposició

El detingut va presentar-se per a una de les places a les quals optaven 160 candidats. Va guanyar l’oposició i en aquest moment, segons ha confirmat l’Ajuntament, es trobava estudiant a l’Escola de Policia de Mollet.

L’Ajuntament va obrir l’expedient en posar-li en coneixement els fets i està en procés per tancar-lo. També l’Escola de Policia està pendent del tancament de l’expedient per tal de procedir a expulsar-lo.

La Guàrdia Civil va localitzar 400 quilos de droga i prop de 200.000 euros en una caixa forta que l’acusat al·legaria que no té clau ni sap obrir-la, segons avançava la periodista Anna Punsí. Prèviament se li havien fet escoltes telefòniques durant les quals van escoltar com el germà li demanava el cotxe, li deixava, i una segona conversa on li diu «ves a portar pa», el que s’interpretaria com que és droga.

El fet que intentés entrar com a agent de la Guàrdia Urbana ha fet sospitar que justament pretengués accedir al cos policial per facilitar dades a l’organització, però la investigació continua oberta i sota secret de sumari.

Els cinc detinguts estan acusats d’un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.