Franctiradors i drons en un gran desplegament de forces de seguretat

La visita de la princesa de Girona, Elionor de Borbó, i la seva germana Sofia a Figueres va provocar un ampli desplegament policial, amb almenys sis furgonetes dels Mossos, policia local, drons i franctiradors al sostre del museu i els edificis adjacents.

Unes 150 persones es van concentrar a prop del museu Dalí amb banderes independentistes per protestar contra la visita, amb crits de «fora el Borbó», «som una república», «1-O ni oblit ni perdó» i «Los Borbones son unos ladrones». Quan quedava mitja hora per a l’arribada de les filles de Felip VI, els Mossos van allunyar uns 200 metres els concentrats, excepte una desena que van decidir asseure’s a terra i romandre al lloc, des del qual van continuar carregant contra la monarquia, la policia i els periodistes. A pocs minuts per a l’arribada d’Elionor, una furgoneta dels Mossos es va situar estratègicament a davant de la desena d’independentistes, fet pel qual la princesa ni els va veure.

Paral·lelament, uns 200 partidaris de la monarquia amb banderes espanyoles es van concentrar a l’altra banda del carrer entre crits de «jo soc espanyol» o «visca Espanya».