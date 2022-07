Castelló d’Empúries creix en equipaments esportius d’ús públic. Aquest és el resultat de l’acord a tres bandes que ha permès recuperar les instal·lacions de l’antic complex de restauració i oci d’El Cau, les quals ja es van posar en servei el mes de febrer passat per a acollir el Centre de Dia de la residència Toribi Duran.

Aquest espai compta amb una piscina, una zona de solàrium i dues pistes poliesportives. Les instal·lacions s’han obert al públic aquest dilluns i, per tal de dinamitzar-les, s’hi han programat activitats gratuïtes per a adults, ioga i aiguagim, i cursets de natació, aquests de pagament, per a nens i nenes a partir de tres anys, gestionats des del Consell Esportiu Comarcal.

El govern municipal destaca «els beneficis que suposarà per a la ciutadania que tant la piscina com les pistes esportives estiguin obertes al públic. Per una banda, perquè als matins en faran ús els casals del municipi. I per l’altra, perquè la dinamització d’aquest espai afavorirà tant a les persones usuàries del Centre de Dia com a tota la població que en podrà fer ús, permetent un intercanvi intergeneracional que aportarà beneficis per a tothom».

Anna Massot, regidora de Benestar Social, ha recordat que «tant la piscina com les pistes esportives estaven en desús des de feia molts anys i ha calgut fer alguns arranjaments i rehabilitacions per posar-les a punt tot i el poc temps del qual s’ha disposat».

L’accés a la zona esportiva es troba a la part del darrere de l’edifici, a la continuació del passeig de les Oques. Les persones que hi vulguin accedir en cotxe, podran fer ús de l’aparcament de la llar d’infants, molt a prop i molt ampli.