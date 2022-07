El col·lectiu d’oci nocturn de Figueres ha demanat al govern municipal (ERC, PSC, Guanyem i Canviem) que mantingui la vigilància policial a la plaça del Sol per garantir la no presència de col·lectius conflictius que posaven en risc la seguretat dels clients. En una reunió celebrada ahir han instat a mantenir la col·laboració entre locals i govern i es va acordar crear una taula de treball que es reunirà a partir de setembre. El govern també s’ha compromès a engegar campanyes de conscienciació.

La plaça del Sol de Figueres ha estat escenari aquest any de diversos aldarulls a l’exterior dels locals. El goverrn i cossos policials han optat per mantenir una patrulla de la Guàrdia Urbana a la zona i pel patrullatge al llarg de la nit dels Mossos.

Ambdues parts es van reunir ahir a l’Ajuntament. El representant del sector, el president de la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), Joaquim Boadas, ha manifestat que el patrullatge dinàmic cada mitja hora és positiu però que «la presència d’un vehicle estàtic de la Guàrdia Urbana de tres a cinc quan desallotgen els locals fa una feina molt important a nivell dissuassori perquè evita la concentració de persones que alteraven l’ordre». ,

Per això, demana «que es mantingui i volem una col·laboració per treballar per mantenir l’oferta d’oci nocturn de qualitat que és un complement i important com la de restauració o hostaleria», diu Boadas.

«Que no hi hagi persecució als locals, sinó col·laboració», assenyala Fecasarm en relació a temes com el volum de la música. «Que tots parlem el mateix idioma i es pugui parlar amb claredat», demana.

També es va posar sobre la taula la nova mesura de la incorporació als carrers d’agents cívics. El col·lectiu d’oci nocturn considera que és molt positiu però que «igualment s’ha d’incrementar la presència policia perquè la funció dissuassòria dels agents cívics, hi és, però no és tan impactant com agents de policia».

Per tant, han demanat que es mantingui l’alerta i la constància en els temes de seguretat. Finalment han instat a posar en marxa campanyes de conscienciació que el govern ha acceptat tirar endavant.

Boadas valora molt positivament la reunió on s’ha acordat crear la taula de treball que es reunirà a partir de setembre per tractar temes que afectin el sector.

L’Ajuntament de Figueres té en marxa diverses mesures per millorar la sensació de seguretat i la seguretat a la ciutat amb problemàtiques a diferents barris. La plantilla policial es va incrementant i es porten a terme altres accions.