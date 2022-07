L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, assegura que l'Ajuntament no té la capacitat econòmica suficient per fer front a les obres que calen per millorar la zona oest de la ciutat i que cal que d'altres administracions superiors s'hi impliquin. Durant el ple d'aquest dilluns, Lladó ha afirmat que s'estima que caldria invertir-hi uns 15 milions d'euros i que la ciutat "sola" no pot assumir-ho. "Tenim un pressupost de 68 milions d'euros", ha afegit. En aquest sentit, ha defensat la nova diagnosi que ha elaborat l'Ajuntament i diu que aquesta radiografia ha de servir per aconseguir que s'hi posin diners. Tant ella com el regidor de Serveis Socials, Jesús Quiroga, han defensat la necessitat de crear un Consorci que agrupi totes les institucions.

El pla estratègic del sector oest elaborat per l'Ajuntament de Figueres ha centrat gran part del debat de precs i preguntes del ple d'aquest dilluns. Els grups de l'oposició, Ciutadans i Junts per Figueres, han recriminat a l'equip de govern que no proposi actuacions concretes i que siguin pràcticament una còpia calcada del pla que es va fer l'any 2018. El document fa una radiografia de la zona i detalla que hi ha un absentisme escolar "crònic" superior al 25% i una taxa d'ocupació entre la població que hi viu que no arriba ni al 13%. Per fer-hi front, planteja la creació d'un Consorci d'Acció Social amb la implicació d'altres administracions com la Generalitat. Durant la sessió, l'alcaldessa ha recriminat a Ciutadans que faci crítiques sense proposar solucions i li ha respost que l'Ajuntament no té capacitat econòmica per front a les actuacions que calen en aquesta zona. "No tenim capacitat", ha dit tot afegint que es va elaborar un document on es calcula que posar la ciutat al dia costaria 150 milions d'euros i que fer-ho a la zona oest, més de 15 milions. "I no només aquest govern. Si vostè és alcalde l'any 2027, que ho dubto, tampoc ho podrà fer", li ha etzibat al portaveu de Ciutadans, Héctor Amelló. En aquest sentit, ha dit que és molt important tenir una diagnosi de la situació a la zona per poder acudir a les administracions i aconseguir el finançament necessari. "Cal que s'hi impliqui la Generalitat i l'Estat", ha dit. El regidor de Serveis Socials, Jesús Quiroga, s'ha pronunciat en el mateix sentit i ha dit: "És important no fer més brindis al sol i consolidar-ho. Cal fer un consorci".