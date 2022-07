L'N-260 de Figueres a Llançà està en mal estat i és un perill, segons els alcaldes

Alcaldes de municipis pels quals transcorre l’N-260 han denunciat que l’estat de degradació de l’asfalt en el tram Figueres-Llançà causa molèsties als usuaris que hi transiten, posant en risc la seguretat viària i provocant problemes en la mobilitat. Alhora, manifesten que també ocasiona desperfectes, com l’acceleració de la degradació dels pneumàtics o perjudicis com l’augment de la contaminació acústica. «Hem rebut moltes queixes perquè sembla que hi ha un desgast molt important de les rodes. I més enllà del soroll que provoca, la conseqüència desemboca directament en la butxaca dels usuaris», explica Núria Escarpanter, alcaldessa de Llançà. Hi afegeix: «Nosaltres, com a llançanencs, ens trobem que moltes persones no treballen aquí, sinó que ho fan a Figueres o Girona. El mal estat de la via és un gran impediment per desplaçar-nos còmodament».

El senador electe per Girona Josep Maria Cervera (JxCat), l’octubre del 2021 posava en evidència al Senat el mal estat d’aquest vial, preguntant al Govern de l’Estat quines eren les previsions de reasfaltatge, a la qual cosa van respondre que «hi havia diverses actuacions concretes planificades per millorar la carretera N-260, prioritzant a curt i mitjà termini aquelles actuacions locals que permetin un increment de la seguretat viària». Malgrat tot, l’única acció duta a terme de moment és un repintat de les marques viàries. «No tinc coneixement que hi hagi cap voluntat de canviar o millorar aquest tram», destaca Núria Escarpanter. En aquest sentit, una de les reclamacions més freqüents és la de resoldre els problemes reals de la via, i no posar només «pegats». «Per l’estat que presenta el ferm actualment, i segons diuen els experts, fa la impressió que la carretera es va deixar d’una forma inacabada, i que falta la darrera capa de quitrà. Té una rugositat excessiva», explica Xavier Llorente, alcalde de Vilajuïga. «Al nostre poble tenim un trencant en aquesta carretera, molt a prop del castell de Quermançó, que és d’una extraordinària perillositat. Reclamem millorar la seguretat d’aquest punt concret», diu Llorente. En aquesta línia, l’alcaldessa de Llançà destaca que aquest és un tram transitat que porta directament a pobles turístics. «Per anar a la zona del Port de la Selva, Llançà, Colera, Portbou, la Selva de Mar..., bona part passen per aquí i és incòmode». Això se suma al fet que «com a poble turístic, ens visita una bona afluència de persones. Els turistes també tenen problemes a l’hora d’arribar al poble», destaca Núria Escarpanter. Els alcaldes demanen que «es prengui seriosament el trànsit que hi ha en aquesta carretera», i que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana assumeixi les responsabilitats. «Aquest no és l’aspecte que ha de tenir una nacional com és aquesta. El Ministeri, que en aquest cas és qui té la competència de la nacional, hauria de dedicar-hi esforços», conclou Llorente. La rotonda a l’enllaç amb l’N-260 a Llançà, més a prop de ser una realitat Després d’anys de reclamacions, la construcció de la rotonda a l’enllaç amb l’N-260 podria estar més a prop de ser una realitat. «L’Estat sembla que tindria una partida reservada per dur a terme aquesta obra», detalla l’alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter. «A més, les converses que estem tenint amb el govern espanyol sembla que són positives», subratlla. «L’Estat sembla que tindria una partida reservada per dur a terme aquesta obra» Núria Escarpanter - Alcaldessa de Llançà És per aquest motiu que en el darrer ple ja es va fer una modificació del Pla General per poder fer efectiva la construcció del giratori. «Tenim un projecte i ja sabem com seria la rotonda i quines característiques tindria», explica Escarpanter, que també destaca que aquest document no és el mateix que es va idear fa uns quants anys. «Aquell, a l’hora de contrastar-lo amb l’ACA, presentava problemes d’inundabilitat. Per això, el projecte actual contempla un giratori una mica més desplaçat que l’originari», diu l’alcaldessa. Alhora, des del consistori es manifesta que aquest nou projecte «no l’hem fet en solitari, sinó que l’hem anat contrastant amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. No hi ha res que em faci sospitar que aquest projecte es torci». Núria Escarpanter també posa de manifest que la cruïlla del semàfor on hi hauria d’haver una rotonda, és un gran problema d’infraestructura que provoca força perjudicis, com per exemple embussos a l’hora d’accedir al municipi. «Fa massa anys que patim aquestes cues eternes. No tenim una entrada digna», conclou.