L'Ajuntament de Figueres condemna l'agressió denunciada per un grup de ballarins del festival de dansa 'Figueres de mou' i diu que actuaran amb "la màxima contundència". En un comunicat penjat a les xarxes socials, afirmen que fets com aquest són "inadmissibles" i que "no es poden tolerar en una societat democràtica". En aquest sentit, afirmen que Figueres ha de ser una ciutat "lliure d'agressions" i que actuaran perquè "no quedi impune". A més, detallen que han ofert suport i acompanyament als afectats a través del Servei d'Atenció Integral (SIAD).