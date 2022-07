Les barraques a la Festa Major de Roses tornen aquest estiu al seu format tradicional després de dos anys i ho fan amb nou concerts gratuïts durant sis dies. Les colles de Carnaval recuperen així el protagonisme i tornaran a fer-se càrrec del servei de bar i restauració al recinte, mentre que, a l’escenari, tornaran les actuacions musicals amb grups de primera línia del panorama musical català i formacions d’àmbit local i comarcal.

Els concerts al recinte de les Barraques de Roses, ubicat als terrenys de l’antic càmping Bahía, s’iniciaran dimecres 10 d’agost amb Los40 on Tour. Cotton’s Roses,Serial Killerz, Roba Estesa, Gertrudis, The Tyets, La Fúmig, Clima i l’Orquestra Maribel també passaran per l’espai . Èric Ibáñez, regidor de Festes, ha destacat d’aquesta programació que «aglutina música de diferents estils i gèneres per atraure públics diferents».