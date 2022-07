La Generalitat ha demanat a la Fundació Philippe Cousteau Unió dels Oceans més informació sobre el projecte per ubicar la seva seu científica central al Mas Caials de Cadaqués. Representants del Govern català i de la Fundació es van reunir ahir per tal de debatre la proposta, en la qual, segons el patró i director de planificació de l’entitat, Roger Figueras, porten mesos treballant. Fonts d’Acció Climàtica assenylen, tanmateix, que només hi ha hagut unes «converses inicials» i que «han escoltat el projecte».

Segons explica Figueras, la Fundació Philippe Cousteau vol ubicar al Mas Caials de Cadaqués la seu central científica de la Fundació, que aglutinaria les seus científiques dels 34 països on treballa. A la pràctica, això significa que des del Cap de Creus es tirarien endavant els diferents projectes de la Fundació, com ara programes de biologia marina a les escoles (del qual ja s’ha desenvolupat la prova pilot), l’organització del Congrés Internacional de Pesca de la Mediterrània o els projectes sorgits amb les nombroses entitats amb les quals tenen acords, com l’Escola de Cinema i Audiovisuals de Catalunya o la facultat de Veterinària de la UB.

Segons Figueras, el projecte va ser ben acollit, de forma inicial, tant per l’Ajuntament com per la Generalitat, que és la propietària de Mas Caials. La idea d’ubicar aquesta seu central a Cadaqués va sorgir de la pròpia vinculació de Figueras amb el municipi i perquè la família Cousteau hi havia passat períodes de vacances.

El patró de la Fundació assenyala que, al llarg dels darrers mesos, havien tingut converses molt fructíferes amb el director del Parc Natural, Ponç Feliu, i que els serveis jurídics ja havien començat a treballar en un conveni de col·laboració, ja que des de la Fundació es mostraven disposats a col·laborar amb tots els projectes del Parc Natural. També van començar a treballar en la remodelació de l’espai, fins que el dia 5 de maig , explica Figueras, van rebre una notificació de la Generalitat aturant els tràmits i els emplaçava a una reunió el dia 8 de juliol.

Segons indica Figueras, durant la trobada d’ahir van tornar a presentar el projecte a la Generalitat i van resoldre els dubtes que van sorgir, ja que hi havia alguns aspectes del projecte que no acaben de convèncer. Ara, des de la Generalitat han demanat més informació a la Fundació, que s’ha compromès a fer-la-hi arribar per tal que prengui la decisió final. Tot i això, Figueres assenyala que, si al final no s’acaba tancant l’acord amb la Generalitat, hauran de passar al «pla B», que és portar la seu central a Astúries, comunitat que sí que ha mostrat interès en el projecte.

Mentrestant, des de la Generalitat assenyalen que el que hi ha hagut amb la Fundació són «converses inicials» i que han «escoltat el projecte», del qual han rebut «una primera informació».