Incendi a la Jonquera. Les flames s’han iniciat al voltant de dos quarts de vuit del matí en un vehicle a l’AP-7 i el foc s’ha estès als marges de l’autopista i la muntanya que hi ha el costat.

El foc ha obligat en un primer moment a tallar l'AP-7, al punt quilomètric 4,5. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, la circulació ha quedat reoberta en un carril. Tot i així, a hores d'ara encara s'està retirant el vehicle i això genera més de quatre quilòmetres de retencions a la via en sentid sud cap a Barcelona.

Cal recordar que La Jonquera és un dels vint municipis de l’Empordà on dijous es va activar el pla alfa per elevat risc d’incendi. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant aquest episodi de perill d'incendi, que està previst que s'allargui fins diumenge, motivat per l'entrada de tramuntana que implica un increment de la temperatura i un descens de les humitats relatives.

Empezamos bien las vacaciones.

La Junquera ahora. pic.twitter.com/M23rPxpQDf — Kasperle54 y los 88 maniacos (@kasperle54) 9 de julio de 2022