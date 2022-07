Borrassà ha patit durant les darreres setmanes diverses fuites a zones del Borrassà i del nucli de Creixell, que en algun cas ha afectat el subministrament d’aigua potable. L’Ajuntment ha portat a terme els treballs per reparar les avaries.

Les obres han consistit en la detecció de l’origen de la fuita, la seva reparació i el retorn del subministrament d’aigua quan aquest havia quedat afectat.

També s’ha actuat per resoldre una fuita que hi havia en els arbres de la vorera de la plaça Major, on s’ha hagut de canviar els tubs de reg perquè s’havien malmès. Bona part dels treballs han anat a càrrec de la brigada municipal.