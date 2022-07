Denuncien una agressió homòfoba a dos joves durant la festa major de Lladó

Dos nois han denunciat als Mossos d’Esquadra una agressió homòfoba quan es trobaven la matinada de dissabte a la festa major de Lladó. Els dos joves haurien estat insultats i agredits per un grup de nois. Els Mossos investiguen els fets, mentre que la Comissió de Festes ha anunciat que ho denunciarà i l’Ajuntament que es personarà com a acusació particular.

Els dos nois agredits van denunciar dissabte davant els Mossos una agressió per un delicte d’odi per la seva condició homosexual. Els fets van passar pels volts de les quatre de la matinada. Els dos nois es trobaven a la festa major de Lladó, ja que divendres se celebrava una Nit Jove amb concerts. Segons Mossos, han explicat que abandonaven la zona d’oci i anaven cap al cotxe. Un grup de nois, segons consta a l’Ajuntament, es va apropar als dos nois i els va començar a insultar per la seva condició sexual i a agredir-los amb empentes i cops de puny. Els dos agredits van abandonar el recinte sense iniciar-se cap baralla.Ni els agredits ni els agressors són del municipi. Segons Mossos, s’investiga i encara no hi ha detencions, però es treballarà per identificar els responsables. «No podem admetre fets així» constata l’alcalde, Joaquim Graboleda, que ha anunciat que la setmana vinent es personaran com a acusació particular. Aquesta és la segona denúncia per agressió homòfoba que es produeix en pocs dies a l’Alt Empordà, després que quatre ballarins que participaven al festival Figueres Es Mou de Figueres fossin també agredits pel carrer després de l’espectacle.