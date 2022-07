Un detingut a la Jonquera en un macrooperatiu d'abast internacional contra el tràfic de cotxes robats que s'ha saldat amb 230 detinguts i la recuperació de més de mil vehicles sostrets. Segons informa la Policia Nacional en un comunicat, en la investigació coordinada per Interpol hi han participat autoritats policials de 77 països. A l'estat espanyol han arrestat 86 sospitosos i han intervingut un total de 191 vehicles a la Jonquera, Algesires, Alacant, Madrid i Màlaga. El valor aproximat dels vehicles recuperats -que havien estat sotrets en només dues setmanes- és de 35 milions d'euros. El tràfic de vehicles servia, també, per finançar altres activitats delictives.

Segons remarquen al comunicat, la investigació va començar arran de les inspeccions de les policies als llocs fronterers, a concessionaris de compravenda de vehicles, desballestaments i tallers. Així, van detectar un nombre important de vehicle sostrets, a més de peces preparades per a la venda al mercat negre. Això va derivar en les investigacions sobre les organitzacions criminals darrere del tràfic de vehicles que operaven a escala mundial. L'operació, recolzada per Interpol i per Frontex, ha recopilat i analitzat la informació dels vehicles i propietaris. D'aquesta manera han descobert que els vehicles sostrets sovint s'utilitzaven per finançar i cometre altres delictes com tràfic de drogues, d'armes, de persones o corrupció. Una línia d'investigació en la que està aprofundint actualment Interpol. Les gestions fetes fins al moment han permès imputar als arrestats delictes com pertinença a grup criminal, sostracció de vehicles, apropiació indeguda, falsedat documental o receptació. La macrooperació s'ha saldat amb 230 detinguts de diferents nacionalitats i vuit dels sospitosos es dedicaven al tràfic d'éssers humans. A més, han recuperat en total 1.185 vehicles (cotxes, camions i motos) sostrets en tan sols dues setmanes. També han intervingut documentació falsa i 480.000 cigarretes robades. Durant l'operatiu, la Policia Nacional ha fet controls a passos fronterers com el de la Jonquera i a ports durant els quals han identificat 900 vehicles i 620 persones. També han fet inspeccions a concessionaris, tallers i naus industrials. El gruix dels detinguts a l'estat espanyol ha estat a Madrid (45) i Alacant (24).