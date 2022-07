L’Ajuntament de Figueres té pendent el tancament de la plaça e Sant Vicençs de Paül i la Nova Icària, en el primer cas, des de fa dos anys, per intentar frenar els actes incívics per part d’alguns col·lectius que des de fa temps generen queixes veïnals. A més, també espera traslladar el menjador social (a la plaça SAnt Vicençs de Paül) i el banc dels aliments per les molèsties que generen. El projecte es presenta als fons europeus, a una nova convocatòria de serveis socials, per tal de rehabilitar un edifici i agrupar-los.

En el cas dels dos espais públics les queixes no són noves. Per això el regidor de Junts, Jordi Masquef, va recordar al darrer ple , va posar sobre la taula que el 2020 ja s’havia anunciat el tancament de la plaça Sant Vicenç de Paül durant la nit i fa un any que es traslladaria el menjador social. I que la laça Nova Icària té reiterades queixes dels veïns amb molèsties que es donen principalment a l’estiu.

La plaça situada prop de l’estació on hi ha el menjador social està pendent d’uns informes per part dels cossos d’emergència. Segons l’alcaldessa, Agnès Lladó, s’hi continua treballant «sempre que es pugui resoldre altes temes de seguretat que afecten a aquella plaça a sistema d’emergències, els cossos d’emergència».

Pel que fa a la plaça Nova Icària, la regidora de Serveis Urbans, Sònia Trilla, només va indicar que es continuava treballant, però es manté el projecte per al tancament.

La primera de les places se situa just davant el menjador social, un dels elements que creuen que pot generar cert conflicte. A la plaça Estació s’hi agrupen sense llar o altres col·lectius de persones que generen molèsties per actituds incíviques a diari en un espai que s’ha manifestat en més d’una ocasió que se’l fan seu. Beuen o orienen al carrer, per exemple.

El govern té la intenció de traslladar el menjador social i el banc dels aliments en un altre espai per evitar les molèsties que genera l’activitat i canviar el tipus de model actual. Està a l’espera de la nova convocatòria per a rehabilitació d’edificis de serveis socials que ha obert el fons Next Generation Europeus.

El regidor de Serveis Socials, Jesús Quiroga, explica que el compromís del goven és moure el menjador social i el banc dels aliments «primer, per les molèsties que genera als veïns tot el tema del trànsit de persones, i perquè és un model que crec que és obsolet al segle XXI». Actualment hi ha un magatzem a les afores des d’on traslladen els aliments al local del banc d’aliments. @Crec que amb la pandèmia vam aprendre que redistribuir els diners d’una manera diferent per comprar els aliments és molt més útil per les famílies que anar a buscar una bosseta amb els cigrons i la llet», assenyala.

El model diu que té un cost econòmic elevat i molèsties. I el menjador social també consider que tenia sentit en un determinat moment i ara «genera més avantatges que molèsties als veïns».

L’Ajuntament té en ment un local per rehabilitar-lo i que faci aquestes funcions.

Per tant, el projecte del govern, explica Quiroga, «és reorientar l’espai del menjador en altres serveis i unificar en un únic espai, i vol dir renegociar amb Càrites tot això» per optimitzar els recursos i reorganitzar el servei.

Per tant tindrem fons nexgeneracion i si alguna vegada a la vida la consellera de serveis socials es digna a signar tots els convenis amb els ajuntaments suposo que tenim els recursos que hem demanat per als propers quatre anys.

S’esperen presentar a una convocatòria dels fons europeus per a la rehabilitació d’espais municipals.