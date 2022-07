Empuriabrava complirà un any més amb la tradició de la festa del Carme i ha organitzat un variat programa d’actes on no pot faltar la processó pels canals. El tret de sortida de la festa que se celebrarà del 14 al 17 de juliol serà demà, a les 6 de la tarda, amb la batalla de colors, la coneguda Holi Color Party. La majoria d’activitats es portaran a terme al Passeig Marítim d’Empuriabrava.

Des de l’Ajuntament de Castelló d’Empuriabrava s’ha volgut destacar que aquest any una de les novetats de la festa «és l’espectacle de Drons, una proposta que consisteix en l’exhibició de llums de colors amb drons teledirigits i que obrirà les festes del Carme». Serà també aquest dijous 14 de juliol a les 11 de la nit al Passeig Marítim. La música també estarà ben present a la programació del Carme. La primera nit el ball anirà a càrrec de Musimano. Els més petits també tenen cabuda en el programa i, per aquest motiu, el dia 15 de juliol, a les 6 de la tarda, tindrà lloc l’espectacle infantil a càrrec de Jordi Patxeco. El pròxim dissabte serà una jornada plena d’activitat. A partir de les 7 de la tarda tindrà lloc el Festival Castelló Dansa per donar pas després a la tradicional processó de la Verge del Carme pels canals i amb sortida des de la bocana. La Verge serà venerada també a 2/4 de 9 del vespre a la capella que porta el seu nom. I diumenge acabaran els actes amb la culminació, a les 11 de la nit, amb l’espectacle piromusical amb castell de focs.